Milenkovic: offerta da 15 milioni di euro entro il 6 agosto se no resterà a Firenze

Inter, la Fiorentina fissa il prezzo e la data entro la quale Nikola Milenkovic potrà essere ceduto

La Fiorentina ha fissato l’ultimatum e anche il prezzo del difensore Nikola Milenkovic. Il club viola ha voluto ribadire la sua intenzione di cedere il difensore ad una cifra non inferiore a 15 milioni di euro, ma soprattutto tale offerta dovrà pervenire entro e non oltre il 6 agosto. Come ha spiegato il Corriere dello Sport, se Juventus e Inter sono davvero interessate ad acquistare il calciatore serbo, devono attivarsi in questa settimana, perché dalla prossima il giocatore sarà ufficialmente messo fuori mercato e a completa disposizione dell’allenatore Vincenzo Italiano.

Il difensore, arrivato a Firenze a nemmeno 20 anni nell’estate del 2017, ha già raggiunto le 172 presenze nella Fiorentina segnando 14 reti e la scorsa stagione ha fatto 39 presenze tra campionato e coppa Italia, segnando anche tre reti. Il club viola lo valuta 15 milioni di euro, una cifra che, per un giocatore che compirà 25 anni in ottobre, non sembra per nulla eccessiva visto anche il suo rendimento. Il direttore sportivo dell’Inter Beppe Marotta, ha sempre considerato il calciatore come un’opportunità, vedremo se riuscirà a trovare questa cifra per portarlo a Milano.