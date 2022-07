Skriniar: troppi 70 milioni di euro il Psg cerca profili alternativi in Premier League

Inter, buone notizie arrivano dalla Francia dove sembra che il Psg stia puntando un altro difensore al posto di Milan Skriniar

Una buona notizia per i tifosi nerazzurri arriva dalla Francia. Secondo ‘L’Equipe’ il Paris Saint Germain vista l’irremovibilità dell‘Inter a cedere Milan Skriniar ad un prezzo inferiore ai 70 milioni di euro, sta iniziando a valutare altri profili. Il club transalpino giudica tale valutazione troppo alta e starebbe pensando a Wesley Fofana come opzione inserita nel taccuino del direttore sportivo Luis Campos, nel caso non si riesca nel modo più assoluto a trovare un accordo con il club meneghino. In ogni caso anche il difensore del Leicester City non lascerebbe la Premier League tanto facilmente, visto che anche la sua valutazione non è inferiore ai 60 milioni di euro e anche il club inglese non intende fare sconti. In ogni caso sabato prossimo inizia la Ligue 1 e i campioni in carica esordiranno in trasferta contro il Clermont, un avversario che nello scorso campionato batterono in scioltezza sia nella gara di andata che di ritorno, con uno score totale di 10-1. In ogni caso il tecnico Christophe Galtier preferirebbe teoricamente avere il suo rinforzo difensivo il prima possibile.