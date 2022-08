Risoluzione con buonuscita: arrivato l’accordo con Sanchez

Tutto fatto per l’addio di Sanchez dall’Inter. C’è l’accordo tra entrambe le parti. Ecco i dettagli

Se ne parlava ormai costantemente da mesi di tutto ciò, ma dopo essere arrivati a questo punto, ecco la svolta che in tanti stavano decisamente attendendo da tempo.

In questi ultimi minuti infatti, è emerso che: Alexis Sanchez e l’Inter, hanno finalmente raggiunto l’accordo per l’addio del cileno (tramite la via della risoluzione). Difatti, grazie alla buonuscita, il cileno dirà una volta per tutte addio ai nerazzurri e così facendo, si accaserà quindi alla sua nuova squadra. Da qui poi, ciò che emerge inoltre, è il fatto che, nella giornata di domani, dovrebbe esserci un possibile summit in sede tra l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ e lo stesso ‘Niño Maravilla’ (a cui prenderebbe parte anche l’agente del calciatore per la firma della risoluzione). Nel frattempo, lo stesso classe ’88, guarda già avanti e pensa a quella che sarà la sua prossima destinazione.

Calciomercato Inter, Sanchez dice addio ai nerazzurri e attende soltanto l’Olympique Marsiglia

Non a caso, dopo aver messo fine una volta per tutte a questa ‘ingombrante’ situazione, Alexis Sanchez, non farà altro che provvedere a siglare il suo nuovo contratto assieme all’Olympique Marsiglia. Da tempo infatti, i francesi avevano posto gli occhi su di lui e nonostante il cileno, non abbia preso – all’inizio – del tutto seriamente questa situazione, ciò che ha spinto a fare più di un semplice pensierino al classe ’88 sulla sua futura destinazione, è stato il fatto che Igor Tudor e i suoi – durante questa stagione che è ormai alle porte – disputeranno la prossima edizione di Champions League.