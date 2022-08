Possibile futuro all’Inter: la ‘mossa’ social spiazza tutti

Il giocatore prende di mano la situazione e spiazza tutti. Ecco il clamoroso indizio social del tutto inaspettato

Reduce dall’aver affrontato ben quattro amichevoli di pre-campionato, l’Inter, indirizza ora lo sguardo non soltanto verso la prossima sfida contro il Villareal, bensì ‘getta un occhio’ anche in ottica mercato.

Difatti, dopo aver affrontato dapprima: Lugano, Monaco, Lens – e per ultimi l’Olympique Lione, la squadra di Simone Inzaghi, ospiterà ora in quel di Pescara – nel prossimo sabato – il Villareal. Nonostante ciò però, per i nerazzurri è pur sempre tempo di monitorare qualsiasi altra situazione che incorre al difuori del campo e proprio per questo, Marotta e soci, intendono provare a regalare quanto prima un difensore centrale al tecnico piacentino. Ad oggi, i nomi che recentemente sono stati accostati all’Inter, restano quelli di Akanji, Milenkovic – e per ultimo quello di Tanganga – ed è a proposito dell’attuale leader difensivo della Fiorentina che emerge ora un nuovo particolare importante.

Calciomercato Inter, Milenkovic si ‘defila’ a tutti gli effetti: ecco l’indizio social

In queste ultime ore infatti – dopo essere ancora circondato del tutto da alcuni ‘rumors’ di mercato – Nikola Milenkovic ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram. Una mossa che potrebbe essere stata compiuta in virtù di quanto si sta attualmente vociferando in merito al suo futuro e – sebbene diversi tifosi della Fiorentina chiedano a gran voce la sua permanenza – sul giocatore, ad ora, continua ad esserci comunque l’ombra di Juventus e Inter. Al momento però, è doveroso dire che i nerazzurri – vista anche la permanenza di Milan Skriniar – stiano ragionando maggiormente su un acquisto low cost per la difesa.