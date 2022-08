‘Caso’ DigitalBits: la decisione dell’Inter

Il club è arrivato difronte ad un vero e proprio bivio. Ecco la dura presa di posizione da parte dell’Inter

Dopo aver avvertito segnali incoraggianti a proposito della vicenda riguardante il prolungamento di contratto con la Nike, quelli al quale si proietta ad andare ora incontro l’Inter di Simone Inzaghi, sono indubbiamente giorni tutt’altro che semplici da affrontare.

Difatti, dopo aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto con la Nike durante la scorsa settimana – e che necessita soltanto di essere ufficializzato – l’intera dirigenza dell’Inter, continua ora a muoversi e a prendere di mano la situazione – non soltanto sul campo – ma anche e soprattutto per quello che ne concerne a livello delle proprie partnership. Proprio per questo, è doveroso dire inoltre che, in questi ultimi tempi, le cose tra i nerazzurri e la DigitalBits non stanno andando nel migliore dei modi e a testimoniarlo ulteriormente, sono stati proprio i pagamenti al quale la ‘Beneamata’ non ha potuto andare incontro.

L’Inter passa al contrattacco: via lo sponsor Digitalbits dalle divise femminili e della Primavera

Dopo essere diventato il vero e proprio ‘main sponsor’ durante l’arco di questa nuova stagione che è ormai alle porte, Digitalbits, al momento, non ha ancora pagato la prima tranche che era stata pattuita entro la fine del mese di giugno. Così, a causa del mancato pagamento, l’intera società dell’Inter ha deciso di rimuovere la scritta ‘DigitalBits’ da indosso le divise della squadra femminile e di quelle della Primavera. Da qui poi, resta comunque da fare ulteriore chiarezza, in quanto, non è ancora del tutto chiaro quanto sia il valore della prima tranche mancante e nonostante questo però, viene comunque difficile pensare che – con il campionato che sta per prendere il via – gli stessi nerazzurri possano arrivare ad oscurare lo sponsor anche dalla maglia da gara della prima squadra.