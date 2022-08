Gran rinnovo in arrivo: si complica la pista per l’Inter

Il difensore centrale, grande obiettivo nerazzurro, potrebbe accettare la proposta di rinnovo del club di appartenenza

Nell’attesa di scoprire il destino finale di Milan Skriniar, la dirigenza nerazzurra resta vigile sul mercato al fine di coprire con almeno un altro difensore il reparto arretrato alle dipendenze di Inzaghi.

Oltre alla pista Acerbi che resta pur sempre calda nonostante la smentita dell’agente Pastorello, non tramonta la suggestione Milenkovic. Ma queste potrebbero essere ore caldissime per il suo futuro: la Fiorentina non vuole privarsene affatto, anzi è disposta ad aumentargli l’ingaggio fino a 3 milioni di euro con bonus. Entro le luci della prossima settimana potrebbe dunque esserci una svolta, dalla quale resterebbe scottata anche la Juventus. A riportarlo è ‘calciomercato.it‘ in esclusiva.

Calciomercato Inter, se salta Milenkovic è approccio low-cost

Milenkovic resta l’ultimo nome interessante sul mercato dei difensori del campionato italiano ad avere un costo non indifferente. Nel caso in cui l’operazione di rinnovo del contratto con i Viola dovesse concretizzarsi, l’attenzione dell’Inter si sposterebbe esclusivamente su quei profili rimasti senza squadra o tutt’al più a basso costo onde evitare riversamenti esagerati in uscita dalle casse societarie. L’obiettivo ultimo è infatti quello di rimpiazzare Ranocchia con il minimo sforzo.