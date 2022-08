Agoume e il no alla Cremonese: confermata notizia Interlive

Agoume dice no alla Cremonese e si prepara per una nuova esperienza. Ecco che trova conferme la notizia riportata da Interlive un po’ di tempo fa

Reduce dall’aver disputato la scorsa annata con indosso la maglia del Brest, Lucien Agoume, si prepara ora a tutti gli effetti per una nuova avventura.

Seppur in prestito – o meno che sia – dopo aver quindi raccolto circa 30 presenze in Ligue 1 durante la passata stagione, il futuro di Lucien Agoume, resta – al momento – del tutto da scoprire. Diciamo questo perchè, nonostante il giovane centrocampista resti – attualmente – un giocatore dell’Inter, lo stesso classe ’02, potrebbe finire con l’andare ‘a farsi nuovamente le ossa’ da un’altra parte. Lecito quindi dire che, durante le scorse settimane, c’è poi stato un forte tentativo da parte della Cremonese, ma nonostante questo – stando a quanto fatto presente da InterLive.it durante lo scorso 26 luglio – il playmaker francese non si è detto soddisfatto della destinazione e pertanto ha chiuso del tutto a questa – ormai vecchia – ipotesi. Da qui ora, emergono nuovi scenari per lui.

Calciomercato Inter, Agoume va dritto verso il ritorno in Ligue 1: ecco i possibili scenari

Stando infatti a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, durante queste ultime ore, starebbe prendendo nuovamente quota il ritorno di Lucien Agoume in Ligue 1. Il giovane centrocampista classe ’02 – reduce dall’aver appena detto ‘no’ alla Cremonese – potrebbe quindi ritornare a tutti gli effetti nel massimo campionato francese, al punto che, su di lui ci sarebbero già altre due squadre transalpine. Attesi quindi nuovi ed ulteriori sviluppi.