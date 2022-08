Operazione da 35 milioni: tutto pronto per l’addio all’Inter

E’ ormai a un passo l’addio all’Inter. Doppia operazione in chiusura, già nelle prossime ore possibile svolta definitiva

Sta per dire addio all’Inter. L’operazione da cui dipende la conclusione dell’affare è arrivata a un punto di svolta, un punto di svolta definitivo.

Parliamo di Andrea Pinamonti e del suo approdo al Sassuolo. A meno di un clamoroso rilancio dell’Atalanta, l’attaccante classe ’99 vestirà la maglia neroverde. Il club emiliano ha l’intesa coi nerazzurri su una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, più un diritto di riacquisto in favore della società di Suning intorno ai 30 milioni. Un accordo totale c’è anche tra lo stesso Pinamonti e il Sassuolo. La fumata bianca, quindi, è a un passo.

Calciomercato Inter, Raspadori al Napoli ‘porta’ Pinamonti al Sassuolo

Pinamonti-Sassuolo si è sbloccata dal momento in cui Raspadori si è avvicinato di molto al Napoli. L’Ad Carnevali non voleva cedere l’attaccante in questa sessione, ma l’entourage del classe e lo stesso calciatore (desideroso di andare a guadagnare di più e di disputare la Champions) hanno fatto pressioni ‘convincendo’ il club neroverde a dare il via libera. La chiusura è imminente sui 33-35 milioni, Raspadori alla corte di Spalletti aprirà la strada a Pinamonti.