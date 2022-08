In Serie A ma niente Inter: ‘sgarbo’ di Mourinho

La Roma pensa ad un attuale osservato speciale dei nerazzurri. Ecco la momentanea situazione in casa Inter

Dopo essere riuscito a fare qualcosa di importante nel suo primo anno trascorso a Roma, Josè Mourinho, non ha la minima intenzione di volersi fermare e proprio per questo, continua a chiedere a gran voce qualche altro rinforzo di spessore.

Non a caso, dopo aver portato a termine alcune operazioni come quelle di: Dybala, Matic, Wijnaldum e Celik – in primis – i giallorossi provano ora a chiudere per qualche altro colpo; in modo tale da poter riuscire a dire la propria durante il prossimo anno e quantomeno arrivare a posizionarsi tra le prime quattro ‘della classe’. Da qui poi, uno dei reparti che necessita senz’alcun dubbio di essere ancora rinforzato, è quello della difesa. In tal senso, occhio quindi al nome di Manuel Akanji.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Akanji per la Roma: la situazione

Stando infatti a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ durante queste ultime ore, la Roma, potrebbe ben presto arrivare a fare più di un semplice pensierino per Manuel Akanji. Difatti, il difensore svizzero – oltre ad aver ‘rotto’ a tutti gli effetti col Borussia Dortmund – ha un contratto che lo vede in scadenza nel prossimo 2023 ed è proprio per questo che il club tedesco punta a cederlo entro dicembre per una cifra che si aggiri perlomeno intorno ai 15 milioni di euro. Da qui poi, va fa fatto presente che l’Inter lo tiene attentamente d’occhio – assieme a Milenkovic – come eventuale – ed ipotetico – futuro erede di Skriniar. Nel complesso però, gli stessi nerazzurri tengono in ballo anche l’ipotesi Acerbi e così facendo, arriverebbero dunque a coprire la casella lasciata vuota da Andrea Ranocchia.