Sanchez all’OM: “Un ex compagno mi ha aiutato nella scelta”

L’ormai ex centravanti dell’Inter ha raccontato così in conferenza stampa quel che lo ha convinto ad accettare la proposta dell’Olympique Marsiglia

Alexis Sanchez ha ultimato la risoluzione del contratto con l’Inter nella giornata di ieri, coadiuvato dall’agente Felicevich. In appena ventiquattro ore di orologio il centravanti cileno ha poi firmato il contratto con il sodalizio francese dell’Olympique Marsiglia, lo stesso che appena un paio di giorni fa aveva accolto anche l’ex romanista Jordan Veretout.

Nel corso della presentazione ufficiale in conferenza stampa, il calciatore ha risposto con attenzione alle domande poste dai rappresentanti dei media francesi. Come spesso accade in queste circostanze non è sfuggita la menzione all’Inter: “Ho giocato in Italia, Spagna ed Inghilterra e desideravo farlo anche in Francia. Mi piace lo stile di gioco della Ligue 1. Un mio ex compagno dell’Inter, Agoumé, mi ha sempre raccontato grandi cose su questo club e penso sia la destinazione giusta per me. Non vedo l’ora di portare qualche trofeo”, ha dichiarato Sanchez.

Calciomercato, Sanchez ringrazia l’Inter e volta pagina

Con un post di ringraziamento sui propri canali social il centravanti cileno si è congedato dall’Inter ed i suoi tifosi, per abbracciare completamente la causa dell’OM come se nulla prima fosse accaduto. Un atteggiamento da chi non ha voluto fermarsi innanzi alle difficoltà e ha voltato pagina in un lampo, col desiderio di fare ancora bene in futuro.