Galliani rilancia: ‘provocazione’ clamorosa all’Inter

I nerazzurri tentano lo scambio col Monza ma i brianzoli non ci stanno. Ecco la mossa in arrivo

Dopo aver messo a segno ben cinque nuovi acquisti, Marotta e i suoi, al momento, non hanno benché la minima intenzione di volersi fermare e proprio per questo provano a rendere la propria rosa ancor più competitiva di quanto non lo sia già.

Difatti, i nerazzurri, dopo aver ottenuto il ‘si’ di: Mkhitaryan, Onana, Lukaku, Bellanova e Asllani, provano ora a dare continuità ai rapporti intercorsi precedentemente con il Monza per Stefano Sensi e proprio per questo, intendono provare a proporre un nuovo scambio. Da qui poi, come già si vociferava qualche settimana fa infatti, ad essere finito nuovamente in ballo sul tavolo dei biancorossi, è stato lo stesso Roberto Gagliardini; anche se ad ora, i brianzoli non intendono minimamente lasciarsi farsi beffare ed è per questo che Galliani avrebbe dato il via ad una nuova ipotesi di scambio.

Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono gli occhi su Carlos Augusto: la situazione

Stando a quanto appreso durante queste ultime ore, i nerazzurri avrebbero provato a mettere le mani su Carlos Augusto; il tutto proponendo Roberto Gagliardini come eventuale contropartita tecnica. Da qui poi, la risposta dei brianzoli non si è minimamente fatta attendere ed è per questo che Galliani avrebbe ‘in sostanza’ rispedito l’offerta al mittente. Diciamo questo perchè, l’intera dirigenza del Monza, potrebbe arrivare a chiedere circa 12-13 milioni di euro in cambio, o, eventualmente Cesare Casadei come eventuale contropartita tecnica. Attesi nuovi ed ulteriori sviluppi.