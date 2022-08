Barcellona ‘costretto’ a cedere: all’Inter a zero

Momento nero per il Barcellona dal punto di vista strettamente economico. I conti non tornano e a dispetto dei tanti nuovi acquisti qualcosa andrà fatto in uscita. Un’occasione potrebbe arrivare all’orecchio dell’Inter

Il mercato, soprattutto quello estivo, è spesso e volentieri ricco di occasioni da poter cogliere in giro per l’Europa. L’Inter lo sa benissimo in questa finestra lo ha già fatto ad esempio con Onana, preso a zero, e Lukaku fatto rientrare alla base con una formula economica vantaggiosa. Chance interessanti che si presentano in determinate fasi di calciomercato e che anche in questo caso per questa parte conclusiva potrebbero ripresentarsi alla porta della società meneghina.

Nel caso specifico l’occasione potrebbe arrivare da Barcellona, lì dove il club catalano allenato da Xavi vive un periodo piuttosto delicato e di difficile gestione dal punto di vista strettamente economico e finanziario. I blaugrana hanno fatto una campagna acquisti sontuosa ma è anche giunto il momento di far quadrare i conti.

Calciomercato Inter, il Barcellona deve cedere: Braithwaite in uscita

Serviranno infatti delle uscite importanti al Barça per alleggerire il monte ingaggi, sfoltire la rosa ed incamerare soldi pesanti da qualche cessione illustre come quella possibile di Frenkie de Jong. Un altro calciatore sulla lista di sbarco è Memphis Depay, in scadenza 2023 e cercato anche dalla Juventus che gradirebbe però prenderlo a zero.

Una situazione complicata con i blaugrana che devono fare spazio salariale soprattutto per inserire nuovi giocatori, motivo per cui stanno offrendo gli scarti a destra e sinistra. Nella lista dei partenti c’è anche Martin Braithwaite, attaccante danese che l’anno scorso ha avuto qualche problemino fisico di troppo. L’ex Leganes potrebbe essere stato proposto pure all’Inter, anche se la risposta nerazzurra è scontata e negativa. Nel caso specifico stanno anche parlando con lui per una risoluzione, come per Depay.