DIRETTA Serie A, Lecce-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Lecce di Baroni nella prima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del neopromosso Lecce in una gara valida come anticipo della prima giornata del campionato di Serie A, in un match che apre la stagione 2022-23 delle due formazioni, che hanno obiettivi contrapposti.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono iniziare la nuova annata con il piede giusto: serve una vittoria convincente per avanzare la propria candidatura allo scudetto per cullare il sogno della seconda stella. Il precampionato non è andato bene con una sola vittoria all’esordio contro il Lugano, le due sconfitte contro Lens e Villarreal oltre ai pareggi contro Monaco e Lione. Dall’altro i giallorossi di Marco Baroni vogliono festeggiare il ritorno nel calcio che conta dopo due stagioni in Serie B ottenendo un risultato di prestigio per farsi ‘perdonare’ l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Cittadella. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Via del Mare in tempo reale.