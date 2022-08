Probabili formazioni Lecce-Inter: recupero lampo per Inzaghi

Le probabili formazioni che i due tecnici di Lecce e Inter manderanno in campo per la prima giornata di Serie A’

Dopo aver affrontato un intero precampionato, è ormai arrivato il momento che in tanti stavano aspettando: ed è proprio per questo che Simone Inzaghi e i suoi mettono unicamente nel mirino la prima uscita stagionale. Ad attendergli, ci sarà questa volta proprio il Lecce di Marco Baroni.

Pochi – o addirittura nulli – i dubbi di giornata per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino va verso l’inserimento di Stefan de Vrij dal 1′ al centro della difesa. Sarà quindi lo stesso olandese ad affiancare Skriniar e Bastoni. In porta invece, rinnovata fiducia al capitano Samir Handanovic. Per quanto riguarda il centrocampo invece, resta invariato il terzetto visto durante la passata stagione. Ci riferiamo quindi ai tre interni di centrocampo che restano intoccabili; parliamo di Barella, Calhanoglu e Brozovic (il recuperato dell’ultim’ora in casa Inter). Al momento, Dumfries resta il favorito su Bellanova, mentre sull’altra fascia ci sarà proprio Robin Gosens dal 1′. Per quanto riguarda l’attacco invece, non ci saranno minimamente sorprese, in quanto – dopo un anno – assisteremo nuovamente al ritorno della ‘Lula’. Pochi dubbi anche per Baroni, il quale sembra avere le idee chiare a proposito del suo Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-INTER

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Cetin, Blin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All: Baroni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij,Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All: S. Inzaghi.

ARBITRO: Prontera della sez. di Bologna