Il Psg cede Kehrer per far posto al nuovo centrale difensivo

Inter, il Psg ha ceduto Kehrer per far spazio al nuovo difensore che potrebbe essere anche Skriniar

Il Psg oltre a cercare di accontentare il nuovo allenatore Christophe Galtier con acquisti mirati, deve anche cercare di cedere i calciatori che non rientrano nel progetto del nuovo arrivato che ha sostituito Pochettino. Il direttore sportivo Luis Campos, in questa ottica, sta cercando di seguire il più possibile i dettami del nuovo allenatore e sfoltire la lista dei giocatori che non rientrano nel nuovo progetto.

Come ha informato AP, il club della capitale francese è riuscito a cedere al West Ham il difensore Thilo Kehrer, calciatore che con l’arrivo di Nordi Mukiele e di un probabile altro rinforzo nel medesimo ruolo, i nomi sono parecchi ma il sogno resta Milan Skriniar, sarebbe stato relegato in panchina.

La cessione al club inglese quindi mette d’accordo sia il tecnico, che libera un posto per il prossimo arrivato, ma contemporaneamente permetterà anche al tedesco di giocarsi le sue chance di convocazione in Nazionale, giocando con continuità in un campionato importante come la Premier.