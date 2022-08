Stop per Mkhitaryan: l’esito UFFICIALE degli esami

Inter, Mkhitaryan accertamenti in mattinata all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano

La prima giornata di campionato oltre a regalare la bellezza di 37 reti, ha purtroppo visto subito alcune squadre perdere qualche giocatore per infortunio. Nella gara di Lecce il neo acquisto Henrikh Mkhitaryan è entrato in campo al posto di Marcelo Brozovic al 57′ ed è stato autore di una prova sufficiente. Al termine della gara il giocatore ha sentito dolore alla coscia sinistra e in mattinata è andato all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per gli accertamenti del caso.

Gli esami non sono andati benissimo, al centrocampista, è stato diagnosticato “un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra”, come recita la nota ufficiale dell’Inter.

“Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni” dallo staff medico nerazzurro. Pressoché certa la sua presenza per la gara d’esordio in questa stagione alo stadio ‘Giuseppe Meazza’ contro lo Spezia.