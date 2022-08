Inzaghi alla vigilia di Inter-Spezia: “Gara complicata. Lo abbiamo recuperato”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Spezia, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A

“Sarà una partita complicata, affronteremo una squadra in salute che ha vinto bene sia in Coppa Italia che in campionato. Hanno un ottimo allenatore, molto preparato e dei giocatori da tenere sotto controllo. Abbiamo recuperato D’Ambrosio ma non avremo Mkhitaryan“. Così Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro lo Spezia valevole per la seconda giornata di Serie A.

Domani per l’Inter sarà la prima gara casalinga della stagione, si preannuncia un ‘Meazza’ gremito: “Sarà emozionante riabbracciare i nostri tifosi – ha sottolineato il tecnico nerazzurro al microfono di ‘Inter Tv’ – Con gli interisti abbiamo un ottimo rapporto, lo scorso anno ci hanno seguito in tutta Italia, sabato scorso a Lecce. Domani ci aspetta una bella atmosfera. Sarà un campionato combattuto, tutte le squadre giocano per vincere – ha evidenziato Inzaghi – Abbiamo diverse soluzioni, sabato nel finale abbiamo finito con quattro punte”.