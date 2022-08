Lautaro: “Voglio imparare sempre. Ecco cosa ho detto a Lukaku”

Lautaro grande protagonista della sfida tra Inter e Spezia vinta dai nerazzurri con un netto 3-0: “In campo cerco di sfruttare il lavoro svolto in settimana”

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro contro una squadra che pressa molto. Siamo contenti, abbiamo sei punti in classifica e questo è molto importante, visto che sarà una stagione molto lunga”. Pensieri e parole a ‘Inter Tv’ di un più che soddisfatto Lautaro dopo il successo per 3-0 contro lo Spezia.

L’argentino ha giocato una grande partita che ha sbloccato proprio lui con un gran gol. L’assist non poteva che fornirglielo Lukaku, che ha ritrovato dopo un anno: “Sono contento che Romelu sia tornato con noi, per combattere insieme – le parole di Lautaro riportate da ‘inter.it’ – Gli ho detto che dobbiamo lottare contro tutti: lui è contento di essere tornato e lo siamo anche tutti noi. Si tratta di un giocatore molto utile per questa squadra, ci aiuta tanto. La cosa più importante però è che tutti contribuiscano secondo le proprie caratteristiche. Ora l’Inter è più forte? Non lo so, noi cerchiamo sempre di migliorare e di aiutarci. Io lavoro sempre per dare una mano ai compagni, voglio continuamente imparare dal mister, dallo staff e anche dai miei compagni. In campo poi cerco di far fruttare il lavoro svolto durante la settimana”, ha concluso.