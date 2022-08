Sorteggio Champions: la squadra di Inzaghi in terza fascia rischia un ‘girone della morte’

Inter, domani a Istanbul sorteggio per i gironi di Champions League i nerazzurri in terza fascia rischiano un girone difficile

Questa sera si disputeranno le altre tre gare di ritorno dell’ultimo turno di qualificazione alla Champions League 2022/23 e, dopo che le gare di ieri sera hanno promosso Viktoria Plzen, Maccabi Haifa e Benfica, si attende il responso di questa sera per sapere quali saranno le altre tre squadre qualificate, che si aggiungeranno alle altre 29. Il sorteggio, tanto temuto e tanto atteso per la composizione degli otto gironi, avverrà domani a Istanbul a partire dalle ore 18. La squadra di Simone Inzaghi è inserita in terza fascia e da quello che si legge dai quotidiani stranieri, è vista come la principale squadra da evitare.

In Spagna per esempio, come ha spiegato il quotidiano Sport, temono un cosiddetto ‘girone della morte’ per il Barcellona, inserito in seconda fascia e che quindi oltre a dover affrontare una delle sette formazioni di prima fascia, come si sa non si possono inserire due squadre della stessa nazione nei gironi di Champions, potrebbe trovarsi pure la squadra di Simone Inzaghi e, a quel punto, arrivare ai primi due posti non sarà per nulla facile. Stesso discorso fanno in Francia dove CNews ipotizza addirittura un gruppo con Real Madrid Tottenham e Inter e con pure l’Olympique Marsiglia di Igor Tudor, che dopo il passaggio del turno del Benfica è stato retrocesso in quarta fascia e teme un girone tremendo.

Questo l’elenco completo con le quattro fasce già confermate, a prescindere da chi passerà il turno nelle gare di questa sera visto che sono tutte inserite nella quarta fascia:

Teste di serie

Real Madrid (Spagna)

Eintracht Francoforte (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Milan (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Porto (Portogallo)

Ajax (Olanda)

2ª fascia

Liverpool (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Juventus (Italia)

Atlético Madrid (Spagna)

Siviglia (Spagna)

Lipsia (Germania)

Tottenham (Inghilterra)

3ª fascia

Borussia Dortmund (Germania)

Salisburgo (Austria)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Inter (Italia)

Napoli (Italia)

Sporting CP (Portogallo)

Bayer Leverkusen (Germania)

Benfica (Portogallo)

4ª fascia

Marsiglia (Francia)

Viktoria Plzen (Rep. Ceca)

Maccabi Haifa (Israele)

Brugge (Belgio)

Celtic (Scozia)

Vincente Din. Zagabria (Croazia)-Bodo/Glimt (Norvegia)

Vincente Trabzonspor (Turchia)-Copenaghen (Danimarca)

Vincente PSV (Olanda)-Rangers (Scozia)