Pinamonti: record personale per il classe 99 con il Sassuolo

Inter, record personale per Andrea Pinamonti che con il Sassuolo segna un gol con l’ennesimo club diverso

Mentre nell’Anderlecht Sebastiano Esposito fa fatica e rischia il taglio, un altro attaccante uscito dalla Primavera dell’Inter, Andrea Pinamonti, ha iniziato molto bene la sua nuova avventura nel Sassuolo segnando la sua prima rete in serie A con la squadra emiliana, la 25esima dopo 109 presenze nel massimo campionato italiano. Nonostante una media reti normale per un attaccante, il calciatore ha raggiunto comunque un record importante. Come specificato dal suo curriculum e nonostante sia solo un classe 99, il giocatore ha già indossato ben cinque maglie diverse: Inter, Frosinone, Genoa, Empoli e in questa stagione Sassuolo. Il suo record personale è dato dal fatto che con tutte queste squadre è riuscito a fare almeno una rete: nell’Inter 11 presenze e un gol, nel Frosinone 27 presenze e 5 reti, nel Genoa 32 presenze e 5 marcature, nell’Empoli 36 presenze e 13 gol e infine con il Sassuolo 3 presenze e una rete. Il suo record personale, consiste nel fatto che è il primo calciatore nato dal 1999 in poi, ad aver segnato almeno un gol con cinque squadre diverse. Naturalmente il suo obiettivo e il sogno dei tifosi della squadra emiliana, è che riesca ad eguagliare o a migliorare lo score dello scorso anno di 13 reti al termine della stagione.