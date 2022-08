Non solo Ronaldo-Napoli, lo United si fa avanti e mette sul piatto 90 milioni

Il Manchester United si fa avanti con 90 milioni di euro e prova a pescare in Italia. La situazione

Dopo aver provveduto a qualche acquisto di spessore durante questa sessione di calciomercato, il Manchester United guarda avanti e prova a mettere definitivamente le mani su qualche altro giocatore.

Difatti, dopo essere riuscita a tesserare gente come: Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen – ed infine Casemiro – i ‘Red Devils’, tentano di attuare qualche altro colpo in entrata. Allo stesso tempo però, dopo aver preso atto delle sue ultime due panchine consecutive, è altrettanto chiaro che, la stessa dirigenza del Manchester United, intende provare a ‘sbarazzarsi’ di Cristiano Ronaldo; inserendolo in qualche altra trattativa. Ed è per questo che, in questi ultimi giorni, non si sta soltanto parlando di Napoli, ma anche di Inter; in quanto, Erik Ten Hag e i suoi – nel caso non dovessero riuscire a prendere Osimhen – potrebbero anche voler provare – nell’imminente futuro – a mettere le mani su Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, non solo Osimhen: tiene banco anche l’ipotesi Lautaro in casa United

Non a caso, stando a quanto riportato da ‘Calciomercatoweb’ durante queste ultime ore – nel caso in cui l’affare Osimhen non dovesse andare in porto – il Manchester United, potrebbe anche pensare di arrivare ad offrire non soltanto Cristiano Ronaldo in prestito all’Inter – da vedere in che modo – bensì anche 90 milioni di euro per il cartellino di Lautaro Martinez. Un’ipotesi pressoché ben lontana al momento, in quanto, anche la pista Napoli – ad ora – sembra essere già tramontata. Ciò che è certo invece, è il fatto che il cinque volte pallone d’oro voglia una nuova avventura che gli permetta di figurare nella prossima edizione di Champions League. Attesi quindi nuovi sviluppi.