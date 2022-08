Rivelazione su Skriniar: “Non posso dirvi che sia finita”

By

Il tecnico del PSG non chiude le porte ad un ultimo tentativo in extremis per il centrale slovacco, ecco le sue parole

Ad un nonnulla dalla chiusura dei cancelli della sessione estiva di mercato, l’Inter non può ancora dormire sonni tranquilli. Entro le prossime 48 ore si potrebbe infatti decidere in via definitiva il futuro di Milan Skriniar.

Da tempo nel mirino di alcune delle big più influenti del calcio europeo, il difensore centrale sembrava essere stato tagliato fuori dalle operazioni in uscita nella lista della dirigenza nerazzurra. Una scelta che ha fatto sorridere e ben sperare la tifoseria, per dare continuità ad un progetto slanciato.

Ma Christophe Galtier, tecnico del famigerato PSG che aveva messo alle strette l’Inter nelle passate settimane, non si dà per vinto: “Non posso dirvi che sia finita. È un nostro obiettivo da molto tempo, ma la trattativa è difficile. Mancano poco più di 48 ore alla chiusura della finestra di trasferimento”. C’è dunque una flebile speranza che qualcosa possa accadere proprio sul più bello.