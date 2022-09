Interlive | Agoume fa ritorno in Francia: i dettagli

By

Agoume era tornato all’Inter dopo la positiva esperienza in prestito al Brest. Il centrocampista esaudisce il suo desiderio di far ritorno in Francia

A poche ore dalla fine del calciomercato estivo, Lucien Agoume lascia di nuovo l’Inter. Il francese esaudisce il suo desiderio di far ritorno in Francia, vedi il rifiuto di diverse settimane fa al passaggio alla neopromossa Cremonese.

Come raccolto da Interlive.it, alla fine l’ha spuntata il Troyes, club militante in Ligue 1. L’operazione è stata conclusa con la formula del prestito secco.



In panchina senza mai scendere in campo nelle sfide contro Spezia, Lazio e Cremonese, il centrocampista classe 2002 riapproda così in Patria dopo la positiva esperienza al Brest con la medesima formula.