Muller e il ‘messaggio’ all’Inter: “Gara già decisiva. Vogliamo iniziare bene”

Muller non si nasconde e senza troppi giri di parole mette in guardia l’Inter. Il ‘messaggio’ lanciato ai nerazzurri

Reduci dall’aver perso il loro primo derby di stagione, l’Inter di Simone Inzaghi, prova ora a resettare il tutto e guarda già in vista del loro prossimo impegno; vale a dire quello di Champions League, in programma contro il Bayern Monaco.

Difatti, dopo esserne usciti sconfitti per 3-2 da quel del ‘Meazza’ contro il Milan, i nerazzurri, non fanno altro che gettare un occhio al futuro ed è proprio per questo che guardano già in vista dei loro prossimi impegni. Ad attendergli infatti, nel prossimo mercoledì, ci saranno proprio i ‘bavaresi’; ed il primo ad aver già ‘inaugurato’ questa sfida, è stato proprio Thomas Muller al termine della partita con l’Union Berlin.

Muller a tu per tu: “San Siro stadio pieno di storia. Fondamentale partire bene”

Dopo aver concluso in parità il proprio match contro l’attuale terza della classe – anch’essi ad 11 punti in classifica – il numero 25 dei ‘bavaresi’, ha potuto intervenire ai microfoni di ‘Dazn Germania’; soffermandosi poi sul match di Champions League con l’Inter: “Ho già giocato qualche volta a San Siro. Non è lo stadio più moderno ma colpisce sempre per la sua grande storia. Spero in un buon risultato, questo è certo. È una partita molto importante e allo stesso tempo decisiva per entrambe le squadre. In una fase a gironi come quella di quest’anno, la prima gara è sicuramente molto importante e serve per iniziare bene il torneo”.