Cassano al veleno: “Bastoni? Deve svegliarsi, non pensare a me”

Cassano non ci sta e senza troppi giri di parole si ‘scaglia’ contro Bastoni. Ecco quanto accaduto

Giocatosi esattamente due giorni fa, a tornare sul derby giocatosi tra Milan ed Inter, questa volta, ci ha pensato proprio lo stesso ex attaccante nerazzurro, il quale ha tra l’altro militato tra le file rossonere.

Intervenuto direttamente nella trasmissione sul web della ‘Bobo Tv’, l’ex fantasista dell’Inter, ha espressamente detto la sua in merito al derby giocatosi tra Inter e Milan lo scorso sabato. Match che è terminato col finale di 3-2 in favore dei rossoneri e che di conseguenza non ha affatto deluso le aspettative, regalando comunque tante emozioni. Antonio Cassano non ha dubbi e assieme ai suoi amici (Lele Adani, Nicola Ventola e Bobo Vieri) ha approfondito la questione nella loro live condotta sul web. Tanti i temi approfonditi dai quattro ex calciatori (anche loro con un passato nell’Inter), i quali assieme ai loro ‘fans’ ogni settimana non si limitano e si soffermano su qualsiasi contenuto. Da qui, il nuovo attacco nei confronti di Alessandro Bastoni.

Cassano senza freni: “Bastoni deve svegliarsi. Sta solamente facendo disastri”.La ‘risposta’ del difensore

Dopo aver assistito a quello che è stato il derby, Antonio Cassano, ha da lì deciso di intervenire così: “Invece di mettere i like o non like a me, Bastoni deve cercare di svegliarsi e di marcare i centravanti perché sta facendo veri e propri disastri là dietro”. Questa la pesante critica fatta da parte dell’ex fantasista nerazzurro. Da qui poi, c’è stata la ‘reazione’ da parte del centrale dell’Inter, il quale ha prontamente provveduto a mettere ‘mi piace’ al video pubblicato su Instagram da parte dell’ormai ex attaccante barese.