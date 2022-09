Un ex esce a sorpresa: “Gara difficile questa. Inter senza Lukaku? C’è Dzeko”

Un ex giocatore esce allo scoperto e a sorpresa dice la sua sul match di stasera tra Inter e Bayern Monaco

Dopo esserne uscita sconfitta per 3-2 dal ‘derby della Madonnina’, l’Inter di Simone Inzaghi, ha letteralmente bisogno di dare una vera e propria svolta a questa stagione ed è per questo, che guarda già al proprio futuro; mettendo praticamente nel mirino la gara di Champions League di questa sera.

Difatti, dopo aver osservato ogni minimo particolare durante la rifinitura di ieri, il tecnico dell’Inter, ora, non fa altro che mettere in guardia i suoi per l’ostico match di questa sera. Stessa cosa si può dire per gli attuali campioni in carica di Germania, i quali, dopo aver pareggiato per 1-1 lo scorso sabato contro l’Union Berlin, intendono esordire al meglio in questa competizione. A darne un ulteriore conferma, ci ha pensato lo stesso direttore sportivo del Bayern Monaco – nonché ex calciatore dei bavaresi – Hasan Salihamidzic.

Inter-Bayern Monaco, Salihamidzic non ha dubbi: “Ottima squadra loro. Dovremo cercare di imporre il nostro gioco”

Dopo essere stato intervistato dalla stampa, l’attuale ds del Bayern Monaco, ha deciso di fare chiarezza e dire la sua sul match che i bavaresi si apprestano a disputare questa sera: “L’Inter è una buona squadra, contro cui è difficile giocare. Dovremo cercare di imporre il nostro gioco sull’avversario e di segnare gol. È importante iniziare bene e dobbiamo quindi essere totalmente concentrati e focalizzati sull’obiettivo. Manca Lukaku? Romelu è importante, ma penso che al suo posto giocherà comunque Dzeko. Lo conosco molto bene, à bosniaco come me e può fare la differenza, lo si è visto. Per noi non cambia tanto invece”.