Inzaghi ‘smemorato’: “Non ricordo parate importanti di Onana”

Le ultime news Inter registrano le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League

Tre big match e tre sconfitte. Dopo i ko contro la Lazio e nel derby contro il Milan, l’Inter viene battuta anche dal Bayern Monaco in casa nella partita di apertura del gruppo C di Champions League.

Questa l’analisi della gara di Simone Inzaghi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Siamo entrati in campo un po’ troppo contrati, abbiamo trovato una squadra straordinaria, tra le più forti d’Europa. Abbiamo sbagliato di squadra sul gol, poi siamo migliorati ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Abbiamo avuto l’occasione per pareggiarla con Dzeko e con Correa per riaprirla, ma affrontavamo una squadra fortissima. Dovevamo coprire meglio sul lancio di Kimmich, poi Sane ha fatto un grandissimo gol, ma dovevamo fare meglio. Sapevamo che per fare risultato dovevamo fare una partita perfetta. Fase difensiva? Stiamo facendo troppo errori, nel derby abbiamo regalato due gol. Oggi non ricordo grandi parate di Onana, pur giocando contro gente come Sane, Coman e Mane“.