Probabili formazioni Inter-Bayern, Inzaghi fa fuori tre intoccabili

Le ultime Inter news riguardano la formazione che ha in mente Inzaghi per la partita di Champions League contro il Bayern Monaco

E’ tutto pronto per l’esordio in Champions League. Questa sera alle ore 21 allo stadio ‘Meazza’ di Milano, l’Inter riceve i campioni di Germania del Bayern Monaco nel big match della prima giornata del gruppo C della massima competizione europea per club.

Sono ancora quattro i nodi da sciogliere per Simone Inzaghi in vista della partita contro i tedeschi, ma si prevedono scelte a sorpresa ed esclusioni clamorose. A partire dal portiere: crescono infatti le quotazioni per l’esordio ufficiale di Onana, che potrebbe prendere il posto di capitan Handanovic, col rischio di un ammutinamento nello spogliatoio e con la fascia che finirebbe sul braccio di Brozovic. In difesa altra possibile esclusione eccellente: quella di De Vrij a vantaggio di D’Ambrosio, con accentramento di Skriniar nel terzetto arretrato. Il terzo ‘intoccabile’ a partire dalla panchina potrebbe essere Barella, che è in ballottaggio con Mkhitaryan. Infine sulla corsia destra Darmian favorito su Dumfries, con Gosens sulla fascia opposta. Un solo dubbio, invece, per Nagelsmann che riguarda il ruolo di ala sinistra, dove Coman è in vantaggio su Sane.

Probabili formazioni Inter-Bayern Monaco

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Acerbi, Dimarco, Dumfries, Barella, Asllani, Gagliardini, Bellanova, Correa. All. Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Muller, Coman; Mane. A disposizione: Ulreich, Mazraoui, Upamecano, Stanisic, Goretzka, Musiala, Wanner, Sane, Tel, Choupo-Moting. All. Nagelsmann