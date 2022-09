Inter-Torino: ecco la scelta del designatore Rocchi per la sfida del Meazza e delle altre gare

Inter-Torino, per la gara di sabato alle 18 valida per la sesta giornata del campionato di serie A è stato scelto l’arbitro Ayroldi

In vista della sesta giornata del campionato di Serie A, l’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni per le gare che si disputeranno nel prossimo week-end.

Per la sfida del Meazza tra Inter e Torino che si giocherà sabato alle ore 18.00 è stato scelto il direttore di gara Giovanni Ayroldi di Molfetta, assistito da Cecconi e Bercigli, con Doveri quarto uomo e Di Bello-Bindoni in sala VAR.

Ecco l’elenco completo del designatore arbitrale Gianluca Rocchi per la giornata di campionato:

NAPOLI – SPEZIA Sabato 10/09 h. 15.00

ARBITRO SANTORO

ASSISTENTI MARGANI – D’ASCANIO

IV UOMO: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: PRENNA

INTER – TORINO Sabato 10/09 h. 18.00

ARBITRO: AYROLDI

ASSISTENTI CECCONI – BERCIGLI

IV UOMO: DOVERI

VAR: DI BELLO

AVAR: BINDONI

SAMPDORIA – MILAN Sabato 10/09 h. 20.45

ARBITRO: FABBRI

ASSISTENTI: LIBERTI – DEL GIOVANE

IV UOMO: MASSA

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

ATALANTA – CREMONESE h. 12.30

ARBITRO: COLOMBO

ASSISTENTI: SCHIRRU – DI GIACINTO

IV UOMO: GUALTIERI M.

VAR: GUIDA

AVAR: PRETI

BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00

ARBITRO: ORSATO

ASSISTENTI: LO CICERO – PAGLIARDINI

IV UOMO: ZUFFERLI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MUTO

LECCE – MONZA h. 15.00

ARBITRO: PAIRETTO

ASSISTENTI: CARBONE – GIALLATINI

IV UOMO: MIELE G.

VAR: DI MARTINO

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – UDINESE h. 15.00

ARBITRO: CAMPLONE

ASSISTENTI: ALASSIO – PAGNOTTA

IV UOMO: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARCHETTI

LAZIO – H. VERONA h. 18.00

ARBITRO: IRRATI

ASSISTENTI: ROSSI L. – PERROTTI

IV UOMO: BARONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VALERIANI

JUVENTUS – SALERNITANA h. 20.45

ARBITRO: MARCENARO

ASSISTENTI: SCARPA – TRINCHIERI

IV UOMO: SOZZA

VAR: BANTI

AVAR: MELI

EMPOLI – ROMA Lunedì 12/09 h. 20.45

ARBITRO: MARINELLI

ASSSITENTI: DI IORIO – AFFATATO

IV UOMO: PEZZUTO

VAR: CHIFFI

AVAR: GALETTO