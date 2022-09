Formazioni UFFICIALI Inter-Torino: controrivoluzione Inzaghi

By

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Inter e Torino valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Altri cinque cambi operati da mister Inzaghi, proprio come aveva fatto mercoledì in Champions contro il Bayern Monaco rispetto al derby col Milan di una settimana fa. Tra i pali torna Handanovic al posto di Onana, mentre ci sono ben due novità nel terzetto arretrato: confermato solo Skriniar, che avrà di fianco De Vrij e Dimarco invece di D’Ambrosio e Bastoni. Sulla corsia di sinistra Darmian si aggiudica il ballottaggio con Gosens, mentre in mediana Barella riprende il posto ‘lasciato’ a Mkhitaryan. Davanti confermato Dzeko con Lautaro Martinez.

Serie A, Inter-Torino: le formazioni UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. All. Juric (in panchina Paro)