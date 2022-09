Calciomercato Inter, contratto faraonico per Milan Skriniar

Milan Skriniar è sempre al centro dei rumors di calciomercato Inter. Per il difensore slovacco è pronto un contratto da 35 milioni di euro

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa lo scorso 1 settembra, ma i rumors non si spengono mai. In casa Inter, in particolare, a tenere banco è sempre la questione legata a Milan Skriniar, corteggiato a lungo dal Paris Saint-Germain ma poi rimasto a Milano.

Il matrimonio tra l’Inter e Skriniar potrebbe andare avanti ancora a lungo, nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno. Dopo le parole di ottimismo dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, infatti, sono arrivate le indiscrezioni di ‘Sport Mediaset‘ a confermare che il rinnovo è sempre più vicino. Il club di Viale della Liberazione ha rifiutato 50 milioni di euro più una contropartita tecnica dal Psg per tenere Skriniar e ora vuole premiare il difensore centrale con un prolungamento fino al 2027 a cifre astronomiche. Si parla di un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, che farebbero di lui il più pagato della rosa nerazzurro dietro a Lukaku, che però è solo in prestito. Una mossa per evitare di perderlo a costo zero in estate, ma che non lo blinda definitivamente. Alla giusta cifra, tutti sono cedibili.