Botte e risposta in tv: “Bella Inter”. “Nessun miglioramento”

Lo scambio di opinioni contrastanti tra i due ex calciatori, ora colleghi, sulla recente prestazione dell’Inter contro il Torino

Dopo aver rimediato la sconfitta nel derby e quella in Champions League, l’Inter era chiamata a ben figurare a ‘San Siro’ contro il Torino per riprendere in mano le redini del proprio destino in questa stagione sportiva.

La rete di Brozovic, giunta agli sgoccioli della partita, ha certamente fatto tirare un sospiro di sollievo e nel complesso ha rispecchiato la prestazione del resto del gruppo allenato da Inzaghi, ma ha evidenziato ancora qualche difficoltà nello stile di gioco troppo prevedibile e a tratti poco incisivo. Su questo hanno avuto modo di dialogare i due ex calciatori Luca Marchegiani e Beppe Bergomi negli studi di ‘Sky Sport’, mostrando opinioni contrastanti.

Marchegiani e Bergomi sulla prestazione dell’Inter col Torino

Il primo resta della ferma idea che quest’Inter non si è ancora ritrovata del tutto, lasciando al capitano Handanovic lo scettro della partita: “È stato senza dubbio lui il migliore in campo, il Torino ha tirato 8 volte in porta. Si è trattato di una vittoria importantissima, Inzaghi e gli interisti sono contenti di questo ma io non ho visto miglioramenti nel gioco”.

Quanto al secondo, il suo pensiero è diametralmente opposto: “So di andare controcorrente ma la partita è stata giocata esattamente come mi aspettavo. Non ho visto una bella Inter, ma hanno dato il 100%. Non ho visto gesti di insofferenza nel subire l’avversario, hanno saputo interpretare la gara. Dirò di più: anche il pubblico ha fatto lo stesso, lo conosco bene e non è facile. Ora hanno conquistato una vittoria utile per restare nella zona alta della classifica”