DIRETTA Champions, Viktoria Plzen-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Viktoria Plzen di Bilek nella seconda giornata di Champions League. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Viktoria Plzen nell’anticipo pomeridiano che apre la seconda giornata del gruppo C di Champions League, tra due formazioni che hanno esordito con una sconfitta il loro cammino europeo.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono dare seguito al successo ottenuto in Serie A contro il Torino per dimostrare di essere usciti in modo definitivo dalla crisi e centrare la prima vittoria anche in Champions dopo il ko nel primo turno in casa contro il Bayern Monaco. Dall’altro i campioni di Repubblica Ceca di Michal Bilek puntano ad ottenere un risultato positivo nel girone più duro della competizione per mantenere l’imbattibilità casalinga e rialzare la testa dopo il pesante 5-1 subito dal Barcellona sei giorni fa. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Doosan Arena in tempo reale.