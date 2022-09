Rassegna stampa, i titoli sull’Inter di giovedì 15 settembre

By

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport fino al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, giovedì 15 settembre 2022.

GAZZETTA DELLO SPORT – “Inter nuovo muro. Acerbi sorpassa De Vrij e Bastoni occhio al posto!”. “IL TERZO INCOMODO: Acerbi vede pure Udine. L’Inter trova un titolare, De Vrij e Bastoni avvisati”. “Socios e Inter, la partita ora diventa un’esperienza”. “Onana, relax con Eto’o”. “Più minuti ma ragionati: così Barella punta al top”. “Altro turnover in vista: Handa e Darmian in pole”.

CORRIERE DELLO SPORT – “DZEKO GARANZIA EUROPEA: L’attaccante prepara il 100esimo gol in Serie A. E l’Inter così può aspettare il rientro di Lukaku in attacco”. “Inzaghi contro il Barcellona potrebbe anche schierarlo al fianco di Big Rom”. “Treno Dumfries, il bomber in più”.

TUTTOSPORT – “SKRINIAR-PSG: CI RISIAMO! A gennaio i francesi torneranno alla carica. L’Inter deve prolungare il contratto allo slovacco: ora scade nel 2023″. “Acerbi, che rivincita. Gioca già da leader: Non sono un tappabuchi. E ora insidia De Vrij”. “A Udine ci sarà, Lukaku no: Per Barella solo una botta”.