Calciomercato Inter, ultimatum a Skriniar: “Risposta entro breve”

Continua a tenere banco in casa Inter la situazione legata al rinnovo di contratto di Milan Skriniar coi nerazzurri. Il punto

Dopo essere stato letteralmente al centro del mercato per un’estate intera, il tormentone riguardante Milan Skriniar ed il Psg, pare non essere ancora finito del tutto.

Difatti, il centrale slovacco, col fatto che non è ancora riuscito a raggiungere – almeno sin qui – un accordo di rinnovo con l’Inter, resta tutt’ora nel mirino dei parigini. Ed è per questo che, la stessa società nerazzurra, ha già incominciato a guardarsi intorno; proprio perché non intende minimamente perdere a zero il giocatore. In tal senso, ecco quindi che, nei prossimi mesi – se non addirittura nelle prossime settimane – potrebbe esserci un incontro tra l’entourage del giocatore e l’intera dirigenza nerazzurra; proprio per poter parlare del rinnovo di contratto dello stesso Milan Skriniar. Da qui, a dire la sua, ci ha pensato anche lo stesso Fabrizio Biasin.

Rinnovo Skriniar, Biasin non ha dubbi: “L’Inter non riuscirà mai a pareggiare l’offerta del Psg”

Non a caso, dopo essere intervenuto direttamente a ‘Calciomercato.it‘ – in onda su TV Play – Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul futuro di Milan Skriniar e non solo; ribadendo più e più volte: “Sappiamo che il giocatore ha ricevuto un’offerta di 8 milioni a crescere da parte del PSG. L’Inter non può pareggiare. Il club nerazzurro offrirà al giocatore 6-6,5 milioni di euro durante la sosta e la società pretende una risposta entro breve e deve ragionare eventualmente sul suo sostituto. Io non lo so, ma qualcuno dice che se dovesse dire di no al rinnovo si potrebbe aprire la pista di una cessione a gennaio”.