Udinese-Inter, Inzaghi: “Troveremo una squadra ostica, dovremo affrontarla da Inter”

Udinese-Inter, le parole del tecnico Simone Inzaghi in vista di questa difficile partite contro la formazione friulana

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in vista della gara di domani alle ore 12,30 alla Dacia Arena di Udine contro la formazione di casa non ha fatto la conferenza stampa, ma ha voluto dare il suo parere sulla gara direttamente dal profilo Instagram del club nerazzurro dal centro sportivo di Appiano Gentile.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Veniamo da due vittorie consecutive, ma sappiamo che giocando ogni due giorni non è semplice. Adesso andiamo a Udine, sarà una gara molto, molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene”.

Gli hanno fatto notare, che in questo momento più che un leader serve un gruppo e lui ha confermato: “Giocando così tanto ho bisogno di tutti, chiaramente per noi allenatori è un grandissimo segnale quando vedi una squadra compatta e determinata“.

La squadra friulana è la sorpresa del campionato italiano e ha vinto le ultime 4 gare e l’allenatore ha risposto: “Bisognerà fare molta attenzione, è una squadra in salute, molto ben allenata, con giocatori di quantità e qualità. Bisognerà fare una partita di corsa, aggressività e determinazione perché troviamo la squadra con la miglior striscia di vittorie in campionato. Sicuramente sono tra i più in forma in Serie A, sappiamo che troveremo una squadra ostica, dovremo affrontarla da Inter“.

In questa partita, la concentrazione e l’approccio mentale sin dall’inizio saranno importantissimi e il tecnico ha detto: “Sarà determinante perché l’Udinese segna nei primi minuti delle gare e bisognerà approcciare la gara nel migliore dei modi”.