Cuadrado all’Inter col doppio addio: i dettagli

L’esterno destro potrebbe cambiare vesti a fine anno con il sacrificio di due colleghi di reparto nerazzurri, ecco il piano di Marotta

La tenuta difensiva dell’Inter è uno degli interrogativi che la dirigenza si sta ponendo negli ultimi giorni, dopo le cattive prestazioni e qualche disfatta che hanno caratterizzato questo turbolento inizio di campionato.

Secondo Inzaghi parte della colpa ricade anche sui singoli e non soltanto sul suo operato, limitato dalla poca inventiva e la scarsa fantasia nello sfruttare cambi e nuovi incastri tattici. Per questo motivo i piani alti vogliono concedergli altra fiducia ed adottare qualche strategia sul mercato al fine di rilanciare il club verso i piani alti della classifica. Quantomeno per il prossimo anno, sebbene sia ancora presto per dare un giudizio definitivo per l’operato in questa stagione.

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘calciomercatonews.com‘ uno dei papabili obiettivi potrebbe essere Juan Cuadrado, attualmente sotto contratto con la Juventus di cui è stato simbolo e trascinatore in tante occasioni. Adoperabile non soltanto come terzino ma più in generale come esterno a tutta fascia, dotato tecnicamente e guizzante in attacco, il colombiano potrebbe rilevarsi un grande innesto. Al netto di un doppio sacrificio. Tra i possibili partenti resta il nome di Denzel Dumfries, a cui seguirebbe anche Matteo Darmian.

Dumfries direzione Bayern, Darmian in scadenza: spazio a Cuadrado

L’esterno olandese, una delle poche note positive di questa Inter, è ancora nel mirino del Bayern Monaco che potrebbe affondare il colpo a giugno. Così come a giugno scade il contratto di Darmian che, sebbene sia pupillo di Inzaghi, potrebbe non rinnovare. I rapporti della dirigenza nerazzurra con l’agente Alessandro Lucci alimenterebbero le chance di vedere Cuadrado cambiare vesti a parametro zero, ma ci sono ancora troppe variabili da valutare prima di prendere una netta decisione sul da farsi.