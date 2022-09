Decisione presa: l’Inter va in ritiro

Clamorosa decisione in arrivo. L’Inter va in ritiro e lo fa durante questa stagione. Tutto quello che c’è da sapere a proposito di questa situazione

Dopo aver preso nota di tutte quelle che sono state le ultime prestazioni messe in atto sin qui, l’intera società nerazzurra, ha praticamente deciso di andare incontro ad una nuova ed inaspettata decisione.

Difatti, dopo aver accumulato già ben 4 sconfitte – di cui addirittura tre in campionato – l’Inter di Simone Inzaghi, a causa degli sconfortanti segnali lanciati sul campo, sarà inevitabilmente costretta a dover andare in ritiro. Lo dimostrano in primis non soltanto gli 11 gol subiti in sole 7 gare di Serie A, ma anche l’atteggiamento – a tratti rinunciatario possiamo dire – mostrato da parte degli uomini ‘lanciati’ in campo dal tecnico piacentino. Tutto ciò che occorre quindi ora, è solamente un po’ di chiarezza, ma non resta far altro che scegliere la meta definitiva.

Inter, Inzaghi e i suoi vanno in ritiro: si guarda già alla Spagna fino ad arrivare a Malta

Durante la sosta per i Mondiali infatti, l’Inter, andrà quasi sicuramente ad allenarsi all’estero per una decina di giorni; in modo tale da poter mettere un altro po’ di ‘benzina’ nelle proprie gambe. Tra i presenti, mancheranno chiaramente tutti i ‘nazionali’ convocati per Qatar 2022, anche se, alcuni ‘Azzurri’ potrebbero anche essere impegnati assieme al Ct Mancini per l’amichevole del 20 novembre (in programma contro l’Austria). Ciò non preoccupa minimamente Inzaghi però, in quanto, un eventuale stage a Coverciano, riguarderebbe solamente alcune ‘giovani leve’ e non gente come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Da qui in conclusione – stando anche a quanto fatto presente da ‘Il Corriere dello Sport’ – i nerazzurri starebbero seriamente valutando una tra Malaga e Malta come meta del ritiro.