Inzaghi ‘alle strette’: ecco il piano contro Roma e Barcellona

Simone Inzaghi corre ai ripari e pensa già a come predisporre i suoi per i prossimi impegni contro Roma e Barcellona

Reduce da un avvio di stagione tutt’altro che convincente, la squadra di Simone Inzaghi, al termine di questa sosta per le Nazionali, proverà a ripartire più forte di prima e così facendo, spera di ritornare ad ottenere quanto prima i tre punti; sia in campionato che in coppa.

Ad attendere gli attuali vice campioni d’Italia infatti, ci sarà dapprima la Roma di Josè Mourinho ed in seguito il Barcellona guidato da Xavi Hernandez. I ‘blaugrana’, non a caso, si trovano impegnati nello stesso girone dei nerazzurri ed entrambi vantano tre punti a loro disposizione sin qui. Da qui poi, sarà soltanto nel prossimo 4 ottobre che le due compagini si troveranno faccia a faccia ed Inzaghi ha già meditato un ‘piano’ per la sua Inter.

Inter, Inzaghi ha già una sua strategia in mente: ecco il ‘piano’ per affrontare Roma e Barça

Dopo aver dovuto rinunciare a Romelu Lukaku durante queste ultime tre abbondanti settimane di tempo – per via di quel suo infortunio chiaramente – l’Inter, al termine di questa sosta nazionali, riavrà nuovamente il proprio numero 90 a disposizione. Difatti, il belga, sebbene vada incontro ad un’eventuale ed ipotetica ‘panchina’ contro la Roma, lo stesso classe ’93, potrebbe benissimo tornare titolare proprio contro il Barcellona. A figurare di fianco a Lautaro dal 1′ contro i giallorossi, dovrebbe essere invece Edin Dzeko; in tandem proprio con l’argentino. Lo stesso ex Racing inoltre, è atteso titolare anche contro i ‘blaugrana’. Difficile pensare quindi che possa essere Joaquin Correa a ‘soffiargli’ una maglia da titolare in un match così importante.