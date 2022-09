Inzaghi: conferenza stampa di presentazione di Inter-Roma venerdì 30 settembre alle 14

Inter-Roma, il tecnico Simone Inzaghi farà la conferenza stampa venerdì 30 settembre alle ore 14 e risponderà alle domande dei giornalisti

Per la felicità dei tifosi torna il campionato italiano e sarà un ottobre pieno di impegni per le squadre italiane più blasonate che partecipano alle coppe europee, visto che oltre alle gare settimanali del massimo torneo italiano, dovranno anche disputare altre quattro partite di coppe europee da qui al 3 Novembre. Poi come ben sappiamo dal 14 novembre i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali ai prossimi Mondiali in Qatar, lasceranno i ritiri dei rispettivi club per rispondere alle convocazioni. I calciatori faranno ritorno alle proprie squadre di appartenenza, solo dopo l’eliminazione della propria Nazionale dal torneo o per i più fortunati e bravi solo dopo la finale del 18 dicembre.

In vista della gara di sabato alle 18 allo stadio Meazza di Milano tra Inter e Roma, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, sarà a disposizione dei giornalisti nella conferenza stampa che si svolgerà venerdì 30 settembre alle ore 14.

Sono molti gli argomenti a cui dovrà rispondere dopo questa sosta, sia riguardo alla sua posizione sulla panchina della squadra meneghina, sia sul possibile impiego di Asllani in sostituzione di Marcelo Brozovic che, infortunatosi in Nazionale, si parla di circa un mese di stop, potrebbe debuttare in campionato dal primo minuto e dimostrare tutto il suo valore. Altro argomento importante riguarderà le condizioni sia di Romelu Lukaku sia di Hakan Calhanoglu, il loro possibile inserimento nella lista dei convocati e le probabilità di un loro utilizzo sin dal primo minuto, o durante la gara.