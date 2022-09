Squadra in NBA e patrimonio da 1,8 miliardi: ecco chi vuole l’Inter

Zhang si prepara all’addio e nel frattempo spunta un nuovo proprietario alla finestra dell’Inter. Le ultime

Sono settimane particolarmente critiche – se non cruciali – quelle che si stanno vivendo attualmente nella Milano nerazzurra, in quanto, ad aver sostanzialmente messo ‘sulle spine’ migliaia di tifosi dell’Inter, sono state proprio le faccende legate al futuro del club.

Difatti, ad aver portato questo ‘disagio’ – possiamo dire – non è stato soltanto il complicatissimo avvio di stagione fatto registrare da parte della squadra di Simone Inzaghi, bensì anche qualche altra situazione legata al futuro della proprietà nerazzurra. Una proprietà appunto, che da due anni a questa parte, si trova ormai in netta difficoltà, per non dire proprio ‘senza portafoglio’. In tanti quindi – tra cui anche la Curva Nord in primis – si augurano che Steven Zhang e soci, dicano seriamente addio all’Inter un giorno; ed è per questo che, stando anche a quanto è emerso nelle ultime ore, potrebbe essere in arrivo una splendida notizia per la gioia di gran parte dei supporters interisti.

Cessione Inter, Zhang si ‘allontana’ sempre più ed ecco che Lasry si fa avanti: la situazione

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’ durante queste ultime ore infatti, Marc Lasry – nonché numero uno del fondo Avenue Capital Group e co-proprietario della squadra dei Milwaukee Bucks militante in NBA – si è fatto avanti per l’Inter. Non a caso, il noto imprenditore di origini marocchine, è pronto ad investire sul club nerazzurro, al punto che, vorrebbe coinvolgere anche il socio alla guida dei Bucks, vale a dire Wes Edens. Nonostante quindi, lo stesso Steven Zhang avesse fatto presente durante i giorni scorsi di essere alla ricerca di un socio in modo tale da tenersi l’Inter – cosa tutt’altro che fattibile in quanto nessuno investirebbe su un club senza poter comandare – resta da dover fare dunque presente che lo stesso Lasry vanta a maggior ragione un patrimonio stimato da 1,8 miliardi di dollari .