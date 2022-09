Verso Inter-Roma: le ultime su Dybala

Emergono ulteriori novità in merito alle condizioni di Paulo Dybala. Mourinho nel frattempo incrocia le dita e spera di averlo a disposizione contro l’Inter

Ancora altri due giorni e poi sarà nuovamente tempo di Serie A Tim. Tante le novità di formazione in vista di questa ottava giornata di campionato e non è un caso che sia l’Inter che la Roma, dovranno fare i conti con qualche importante assenza; tra cui qualcuna dell’ultim’ora.

Difatti, in vista di questo match coi giallorossi – in programma alle ore 18 del prossimo sabato – l’Inter di Simone Inzaghi, dovrà fare a meno non soltanto di Marcelo Brozovic – infortunatosi con la Croazia ed assente per squalifica tra l’altro – ma anche di Romelu Lukaku (anche lui alle prese con l’infortunio accusato durante fine agosto). A differenza del tecnico piacentino però, c’è invece José Mourinho che può concedersi di mostrare un mezzo sorriso di circostanza.

Verso Inter-Roma, i giallorossi ‘ritrovano’ Dybala e ora sperano: le ultime sulle condizioni dell’argentino

Stando infatti a quanto fatto presente da ‘Sport Mediaset’ durante queste ultime ore, Paulo Dybala è rientrato direttamente stanotte in Italia dopo l’impegno con l’Argentina – e senza scendere in campo in nessuno dei due match disputati da ‘La Albiceleste’ – e tra le tante cose, ha addirittura svolto a parte la seduta d’allenamento tenutasi quest’oggi a Trigoria. Ad eccezione di oggi però, la ‘Joya’, già nella giornata di domani, dovrebbe inoltre prendere parte alla consueta rifinitura assieme a tutto il resto della squadra. Nel caso in cui quindi, José Mourinho dovesse appunto ottenere segnali incoraggianti da parte del calciatore, l’ex Juventus partirà dunque assieme ai suoi compagni per Milano.