Gennaio o giugno per la chiusura: bye bye Inter da 80 milioni

L’Inter dovrà guardarsi le spalle in merito d alcuni titolari della squadra di Simone Inzaghi. Tra gennaio e giugno dalla Premier League potrebbe anche arrivare un assalto importante: le cifre

L’Inter è tornata in campo dopo la sosta per le nazionali per affrontare la Roma, mentre al di fuori del terreno di gioco nei giorni scorsi è stato approvato l’ultimo bilancio ponendo l’attenzione anche su ciò che accade in società. Il futuro della proprietà Suning è ancora da definire nonostante le ultime vicende e rischia di legarsi chiaramente anche alle prossime sessioni di calciomercato. L’Inter non naviga in acque semplicissime e già nell’ultima finestra estiva si è lungamente parlato di cessioni importanti con calciatori come Skriniar e Dumfries sulla bocca di tutti.

Alla fine sono rimasti tutti all’Inter anche se il club meneghino da questo punto di vista potrebbe non stare tranquillo ancora a lungo. Nelle prossime sessioni di calciomercato qualcosa potrebbe ancora cambiare intorno ai nomi dei big.

Calciomercato Inter, il Chelsea non si arrende per Dumfries: le cifre dell’assalto all’olandese

Particolare attenzione sul futuro di Denzel Dumfries, titolarissimo a destra alla corte di Inzaghi e già cercata nell’ultima finestra di mercato dal Chelsea per potenziare il proprio valore in corsia. Tra gennaio o la prossima estate il club inglese vorrebbe provare a chiudere per l’esterno olandese di proprietà dell’Inter.

Dal punto di vista strettamente economico per il cartellino potrebbe spendere 40 milioni di euro, mentre a lui andrebbe a garantire circa 5 milioni di euro netti a stagione a fronte dei due e mezzo che percepisce invece attualmente. In totale fanno circa 8 lordi, 40 in tutto per i prossimi cinque anni. Con cifre del genere tra cartellino e ingaggio, quindi, l’investimento eventuale dei blues per Dumfries toccherebbe quota 80 milioni di euro. Numeri troppo elevati per passare inosservati.