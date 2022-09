Inter-Roma: Dybala e non solo, le ultime da Trigoria

Emergono ulteriori novità in merito alle condizioni di Paulo Dybala e non solo. Le ultime in vista di Inter-Roma

Ancora poco meno di 24 ore e poi sarà nuovamente tempo di Serie A Tim; a partire proprio da Napoli–Torino. Tante le novità di formazione in vista di questa ottava giornata di campionato e non è un caso che sia l’Inter che la Roma, dovranno fare i conti con qualche importante assenza.

Tra le tante assenze di peso infatti – e qui ci riferiamo a Marcelo Brozovic e Georginio Wijnaldum in particolar modo – non ci sarà neppure Romelu Lukaku. A darne l’ufficialità è stato lo stesso Simone Inzaghi durante la propria conferenza stampa di rito. Anche Roberto Gagliardini resta al momento in dubbio, ma non è finita qui, in quanto, emergono ulteriori novità sulla Roma di José Mourinho.

Verso Inter-Roma, i giallorossi ‘ritrovano’ Dybala e non solo: ecco il ‘piano’ di Mourinho

Sono tante le novità in vista del big match di questa ottava giornata di campionato. Paulo Dybala ha infatti svolto l’intera seduta d’allenamento odierno con la squadra e, salvo clamorose sorprese, partirà quindi alla volta di Milano, dove ad attendere i giallorossi ci sarà proprio l’Inter. Da qui, le novità in casa Roma, riguardano proprio il recupero di Lorenzo Pellegrini, il quale partirà senz’alcun ombra di dubbio dal 1′. Molto probabile anche l’impiego di Nicola Zalewski sin dai primi minuti (il polacco resta al momento in leggero vantaggio su Celik). Quanto a ‘La Joya’ invece, spetterà a José Mourinho se schierarlo alle spalle di Abraham sin dalle prime battute oppure a gara in corso.