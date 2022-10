Formazioni UFFICIALI Inter-Roma: Dzeko-Lautaro e de Vrij in panchina

I ventidue che scenderanno in campo al ‘Meazza’ nel big match fra Inter e Roma valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida del ‘Meazza’ tra l’Inter di Inzaghi e la Roma di Mourinho (squalificato) valevole per l’ottava giornata di Serie A.

In difesa il tecnico nerazzurro opta ancora per Acerbi a scapito di de Vrij. Al centro della mediana confermato il debutto dal 1′ di Asllani al posto dello squalificato e infortunato Brozovic, ai suoi lati Barella e il recuperato Calhanoglu, davanti Dzeko e Lautaro. Giallorossi senza una punta in campo: Abraham in panchina, Pellegrini e Zaniolo agiranno a supporto di Paulo Dybala.

Serie A, Inter-Roma: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Dybala. All.: Foti (Mourinho squalificato)

ARBITRO: Massa di Imperia