Inter-Barcellona: designato l’arbitro sloveno Slavko Vincic | I precedenti

Inter-Barcellona, sarà l’arbitro sloveno Slavko Vincic a dirigere la gara del Meazza di Champions League.

E’ stato designato l’arbitro per la delicata gara di Champions League valida per la terza giornata del girone C, che si disputerà martedì 4 ottobre alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, tra Inter e Barcellona. Il direttore di gara sarà Slavko Vincic, 42enne di Maribor che ha già arbitrato in questa stagione nella massima competizione europea la sfida tra il Tottenham di Antonio Conte e l’Olympique Marsiglia, vinta dalla squadra dell’ex allenatore nerazzurro per 2-0.

Per quanto riguarda i suoi precedenti con le squadre italiane e nello specifico con l’Inter, sono ben otto le volte che ha incrociato le nostre formazioni di cui due con il club meneghino e in entrami i casi il risultato finale fu un pareggio.

Bisogna tornare indietro di quasi 8 anni, quando il 6 novembre 2014 nel girone di Europa League Saint-Etienne-Inter terminò 1-1.

L’arbitro sloveno poi ritrovò la formazione milanese ben 6 anni dopo il 9 dicembre del 2020, altro pareggio questa volta a reti inviolate al Meazza con lo Shakhtar Donetsk, che di fatto eliminò la squadra nerazzurra non solo dalla Champions League, ma anche dall’essere ripescata in Europa League, visto che terminò ultima nel girone dietro anche alla squadra ucraina, oltre che dal Real Madrid che passò come primo e al Borussia M’Gladbach secondo.

Da quell’eliminazione però la squadra di Conte si risollevò subito, andando poi a vincere lo scudetto numero 19.