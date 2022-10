Inter-Barcellona non è finita: mossa clamorosa dei blaugrana

Barcellona furioso per l’arbitraggio del ‘Meazza’. Xavi: “Sono indignato. Mi sento di aver subito una grande ingiustizia”

Il Barcellona non ha affatto digerito la sconfitta contro l’Inter. In conferenza Xavi è andato all’attacco del direttore di gara, lo sloveno Vancic e del Var, criticando in maniera durissima le sue decisioni, su tutte la mancata assegnazione di un rigore per tocco di mano di Dumfries negli istanti conclusivi dell’incontro.

“Mi sento di aver subito una grande ingiustizia, sono indignato. Il rigore per noi era chiarissimo – le parole dell’allenatore dei catalani, ora terzi nel girone con tre punti in meno di Onana e compagni – Credo che l’arbitro debba venire qui a dare le sue spiegazioni”.

Inter-Barcellona, esposto all’Uefa dei blaugrana

L’ira del Barça non si è placata in queste ore, anzi secondo indiscrezioni che giungono dalla Spagna, la società presieduta da Laporta sta valutando se sporgere un reclamo ufficiale alla Uefa per appunto l’arbitraggio del ‘Meazza’. Il Barcellona ritiene di essere stato danneggiato pure contro il Bayern, con il Var che non ravvisò l’intervento falloso di Davies su Dembele.