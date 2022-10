“Uscite voci contro Inzaghi”: Bastoni fa chiarezza

Le parole del difensore centrale, protagonista nella vittoria ai danni del Barcellona, sul cambio di marcia dell’Inter e la posizione di Inzaghi

Non c’è dubbio che qualcosa nel meccanismo di gioco dell’Inter si sia sbloccato. Non tanto a livello qualitativo, ma soprattutto mentale.

Gli uomini di Inzaghi sono apparsi determinati a fare risultato, concentrati ed attenti sulla maggior parte degli interventi in fase di copertura e ripiegamento. Poche le sbavature contro un Barcellona che ha fatto tanto possesso, ma non ha mai inciso seriamente. E un bel plauso alla ricomposta linea difensiva, con Skriniar capitano, de Vrij in giornata e Bastoni vera roccaforte.

Quest’ultimo è stato di fatto tra i protagonisti della importante vittoria di Champions, tanto che è stato intervistato da ‘Sportmediaset’. Queste le sue prime dichiarazioni: “È stato un peccato aver perso così tanti punti in campionato. Sapevamo di dover dare una svolta al periodo negativo, alla fine siamo arrivati alla conclusione che dovevamo parlarci gli uni con gli altri come un vero gruppo”.

Inter gruppo saldo, nessun dito puntato contro Inzaghi

C’è una cosa che Bastoni ha tenuto a precisare: “Questa vittoria è stata anche per Inzaghi. C’erano voci che dicevano che qualcuno remava contro di lui, ma non è mai stato così. Siamo un gruppo sano, combattiamo sempre l’uno per l’altro. Non ci sono mai stati problemi da questo punto di vista”.