Il Chelsea fa tremare Inter e Milan: 150 milioni di euro

Il Chelsea torna all’attacco e mette pressione sia all’Inter che al Milan. In arrivo una maxi offerta da 150 milioni di euro

Reduci dall’aver svolto un mercato importantissimo e tutt’altro che indifferente per l’appunto, il Chelsea, nonostante si trovi nel bel mezzo di una nuova stagione tutta da vivere, continua comunque alla stessa maniera a gettare un occhio al futuro ed in particolare sul mercato.

Difatti, dopo essersi assicurati le prestazioni sportive di: Cucurella, Aubameyang, Koulibaly, Sterling, Fofana ed infine Chukwuemeka e Zakaria – seppur in prestito dalla Juventus – i ‘Blues’ non hanno la minima intenzione di volersi fermare e pensano già al da farsi. Comprensibili quindi le scelte attuate da parte dell’intera dirigenza londinese. A dimostrazione di tutto ciò, c’è stato in primis anche il cambio di allenatore, che ha visto dunque il passaggio di Graham Potter dalla panchina del Brighton a quella del Chelsea per l’appunto. Una volta arrivati a questo punto quindi, la società inglese sembra avere in mente soltanto un tempestivo ed opportuno cambiamento e tutto questo è certificato dal fatto che i ‘Blues’ vogliano arrivare a ‘pescare’ in Italia.

Calciomercato Inter, il Chelsea prova a mettere ‘alle strette’ sia i nerazzurri che il Milan: mega offerta in arrivo per Bastoni e Leao

Con la firma imminente del nuovo dt Christopher Vivell, il Chelsea ha in mente un doppio colpo di assoluto spessore. I ‘Blues’ infatti, non si sarebbero posti alcun limite sul mercato e avrebbero intenzione di provare a sottrarre sia a Milan che Inter due propri gioielli: vale a dire Alessandro Bastoni e Rafael Leao con una mega offerta da 150 milioni di euro complessivi. In tal senso, per il giovane talento nerazzurro sarebbe pronta una proposta da 50 milioni di euro: cifra che accontenterebbe eventualmente le richieste dell’Inter. Situazione alquanto simile in quel di ‘Milanello’, coi rossoneri che – a differenza di quanto avvenne però tra la ‘Beneamata’ e lo stesso Bastoni lo scorso anno – non hanno ancora provveduto a rinnovare il contratto della stella portoghese.