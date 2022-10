Sassuolo-Inter: video, gol e highlights

Ecco le probabili formazioni della sfida fra Sassuolo e Inter di scena oggi al ‘Mapei Stadium’

‘Freschi’ di vittoria conquistata in Champions League nello scorso martedì contro il Barcellona, l’Inter, ritorna a puntare i riflettori sulla Serie A e pone quindi particolare attenzione sulla sfida di oggi, dove ad attenderli ci sarà l’ostica trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Da qui, restano nulli i dubbi di giornata per entrambi i tecnici: in particolare proprio per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino pensa infatti al rientro dal 1′ di Samir Handanovic tra i pali, anche se, in queste ultime ore, Onana starebbe per sorpassare del tutto l’estremo difensore sloveno. Davanti li si schiererà il terzetto difensivo composto da: Skriniar, Acerbi e Bastoni. Si rivede invece anche Asllani. Sarà proprio il giovane classe ’02 albanese ad affiancare Barella e Calhanoglu in mediana. Sull’out di destra torna dal 1′ Dumfries mentre sulla sinistra ci sarà probabilmente Dimarco (a discapito di Gosens). Davanti la coppia Lautaro–Dzeko (gli unici due rimasti ‘integri’ in attacco tra l’altro). Allo stesso tempo, anche Dionisi pensa se cambiare ‘volto’ alla propria squadra, oppure riconfermare l’undici sceso in campo alla scorsa giornata contro la Salernitana. In tal caso, ecco che il tecnico neroverde sembra intenzionato a cambiarne soltanto uno in vista della sfida contro l’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurientè. All: Dionisi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi.

ARBITRO: Sozza della sez. di Seregno